轉會｜曼城簽夏蘭特5年料斥23億　拒投皇馬保正選爭金球獎 (19:35)

英德兩國傳媒報道,曼城向夏蘭特提供5年合約,其周薪將由現時的13.2萬鎊(約128萬港元),大幅提升至約50萬鎊冠絕英超,比目前曼城陣中最高周薪的中場奇雲迪布尼多約10萬鎊。夏蘭特家族發言人在社交網發文,確認他在下季加盟曼城,意籍足球記者羅曼奴亦說:「夏蘭特已通過體測,只待官宣便正式加盟。曼城亦已告知多蒙特管理層他們將啟動違約金條款。」

羅曼奴稱其解約金接近5100萬英鎊(約4.94億港元),惟《每日郵報》等指或高達6300萬鎊,連同經理人費用及獎金,曼城引入夏蘭特的5年合約總支出勢高達2.4億英鎊(約23億港元)。曼城得以擊敗皇家馬德里及巴塞隆拿等競爭對手,夏蘭特的父親亦成關鍵。

《每日郵報》報道,「藍月」管理層一直與這名球會名宿聯絡,球隊下季銳意在歐聯爭標亦成誘因。相比有賓施馬在陣的皇馬,夏蘭特在欠缺中鋒的曼城更能確保正選。夏蘭特若落實「入城」,亦有望再度衝擊金球獎。上屆位列第11的他,轉戰英超後有望問鼎這項球壇殊榮。

