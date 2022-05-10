轉會｜曼城簽夏蘭特5年料斥23億　拒投皇馬保正選爭金球獎 (19:35)

其他報道：轉會︱外媒稱夏蘭特落實投曼城 周薪483萬冠絕英超 多蒙特覓得代替品

英德兩國傳媒報道，曼城向夏蘭特提供5年合約，其周薪將由現時的13.2萬鎊（約128萬港元），大幅提升至約50萬鎊冠絕英超，比目前曼城陣中最高周薪的中場奇雲迪布尼多約10萬鎊。夏蘭特家族發言人在社交網發文，確認他在下季加盟曼城，意籍足球記者羅曼奴亦說：「夏蘭特已通過體測，只待官宣便正式加盟。曼城亦已告知多蒙特管理層他們將啟動違約金條款。」

羅曼奴稱其解約金接近5100萬英鎊（約4.94億港元），惟《每日郵報》等指或高達6300萬鎊，連同經理人費用及獎金，曼城引入夏蘭特的5年合約總支出勢高達2.4億英鎊（約23億港元）。曼城得以擊敗皇家馬德里及巴塞隆拿等競爭對手，夏蘭特的父親亦成關鍵。

《每日郵報》報道，「藍月」管理層一直與這名球會名宿聯絡，球隊下季銳意在歐聯爭標亦成誘因。相比有賓施馬在陣的皇馬，夏蘭特在欠缺中鋒的曼城更能確保正選。夏蘭特若落實「入城」，亦有望再度衝擊金球獎。上屆位列第11的他，轉戰英超後有望問鼎這項球壇殊榮。

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