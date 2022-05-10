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轉會｜曼城簽夏蘭特5年料斥23億　拒投皇馬保正選爭金球獎 (19:35)

歐洲傳媒昨晚（9日）廣泛報道，曼城將落實收購多蒙特球星艾寧夏蘭特，最快本周宣布。這名21歲挪威國腳的家族發言人，以及意大利籍足球轉會記者羅曼奴，今早（10日）亦宣稱夏蘭特將於下季登陸英超，目前只餘違約金有待落實。

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英德兩國傳媒報道，曼城向夏蘭特提供5年合約，其周薪將由現時的13.2萬鎊（約128萬港元），大幅提升至約50萬鎊冠絕英超，比目前曼城陣中最高周薪的中場奇雲迪布尼多約10萬鎊。夏蘭特家族發言人在社交網發文，確認他在下季加盟曼城，意籍足球記者羅曼奴亦說：「夏蘭特已通過體測，只待官宣便正式加盟。曼城亦已告知多蒙特管理層他們將啟動違約金條款。」

羅曼奴稱其解約金接近5100萬英鎊（約4.94億港元），惟《每日郵報》等指或高達6300萬鎊，連同經理人費用及獎金，曼城引入夏蘭特的5年合約總支出勢高達2.4億英鎊（約23億港元）。曼城得以擊敗皇家馬德里及巴塞隆拿等競爭對手，夏蘭特的父親亦成關鍵。

《每日郵報》報道，「藍月」管理層一直與這名球會名宿聯絡，球隊下季銳意在歐聯爭標亦成誘因。相比有賓施馬在陣的皇馬，夏蘭特在欠缺中鋒的曼城更能確保正選。夏蘭特若落實「入城」，亦有望再度衝擊金球獎。上屆位列第11的他，轉戰英超後有望問鼎這項球壇殊榮。

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