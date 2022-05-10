NBA｜咖喱仔添里程碑　勇士挫灰熊晉級在望　太陽教練蒙迪威廉斯首膺年度最佳 (17:29)

勇士主帥卡爾今仗因染疫而缺陣，由助教米克布朗暫掌帥印，球隊開賽初段表現慢熱，外線命中率更慘不忍睹，前兩節在三分線外20投2中、命中率僅一成，也成為自2011年的奧克拉荷馬雷霆後，首支在季後賽15次三分出手全炒的球隊。灰熊縱有主將摩蘭特因膝傷倦勤，但球隊多點開花，完第3節仍領先69：62。

不過，居里在最後一節獨得18分，全場共入32分，帶領勇士以3分優勢反勝灰熊，距離西岸決賽只差一勝。上半場剩餘46秒時，「咖喱仔」在三分線外開齋，季後賽生涯累積射入500球三分，成為史上第一人，他在賽後表示，「不要讓頭三節影響你的信心，只要我們把握機會出手，打得具侵略性，仍有機會拿下勝利」。

米克布朗預料下仗需續代卡爾領軍，他今落實下季接掌薩拉克門托帝王，是他執教生涯第3支擔任主帥的球隊。這名52歲教頭曾坐正執教克里夫蘭騎士及洛杉磯湖人，於2009年獲選年度最佳教練，先後以助教身分隨聖安東尼奧馬刺及勇士共奪3座NBA總冠軍。

同日另一仗，波士頓塞爾特人憑老將荷霍特射入季後賽生涯新高的30分，作客以116：108擊敗衛冕的密爾沃基公鹿，在東岸次圈扳平場數2：2。

另外，聯盟今公布太陽主帥蒙迪威廉斯獲選為年度最佳教練，是這名50歲教頭首次獲獎。

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