港足｜理文傑志港腳先後歸隊　徐宏傑稱隔離後狀態回落　陳肇鈞盼改善措施 (16:01)

傑志有11名球員入選港足亞洲盃外圍賽初選名單，首批球員上周二返港，當中有5名港腳，包括羅梓駿、鄭展龍、陳肇鈞、王振鵬，以及首次入選的入籍兵蘇沙，他們今晨完成一周隔離後，早上立即向港足報到，於將軍澳足球訓練中心跟隨大隊訓練，大軍現時有27人。另兩名入選港腳黃洋及趙聡悟因稍遲返港，今晚才完成隔離，預計明日向港足報到。

多名傑志及理文球員過去兩個月離港備戰，戰畢亞冠盃分組賽及亞協盃外圍賽後，返港不久要再向港足報到，緊接下周二再到泰國集訓。傑志中場陳肇鈞稱，作為職業球員已預期要接受這些情况，「但身心很疲倦，因為真是隔離太耐，之後返港到8月，傑志又要出外踢亞冠16強，每次返港都要隔離7天，是否有些措施可幫到我們呢？這樣累計隔離日數差不多整個月，希望日後隔離措施有改善」。理文後衛徐宏傑也承認，即使球員出外比賽時狀態正佳，但回來隔離後很快狀態便會回落。他又稱連同港足訓練量大，難免會有疲態，但認為可藉此加快重拾狀態。

港足新主帥安達臣主持操練逾一周，上周六曾友賽港超球隊東方龍獅，緊接再有3場友賽，包括明早及下周日再鬥東方，以及周六對理文。兩名入籍翼鋒費蘭度及蘇沙今次先後首披港足訓練服參與操練，上周六已隨隊的費蘭度去年中曾獲前帥麥柏倫徵召，但因傷在開操前退隊；蘇沙則於去年底領取特區護照。

其他報道：港足｜安達臣稱3港腳來信拒獲召 質疑中國球會施壓「不在乎其他代表隊」

其他報道：轉會｜文尼經理人與拜仁開會 利物浦與沙拿續約未成恐再失主力

其他報道：曼城5蛋拆紐 榜首優勢拉開3分 紅軍征維拉不容有失