港足｜安達臣稱3港腳來信拒獲召　質疑中國球會施壓「不在乎其他代表隊」 (15:32)

港足新帥安達臣上周一見傳媒時，稱一直有跟數名效力中國球會的港將保持聯繫，曾稱希望用盡方法令他們歸隊，但相隔一周，隨着有傳中國聯賽將延至下月才開季，這名58歲挪威籍教頭今早在記者會花逾10分鐘炮轟中國球會。他說作為代表隊教練，總想帶最好球員出賽，「令我失望的是，中國球會不在乎國際賽，我不喜歡這樣。代表隊有權徵召球員，國際足協也予以支持，但中國球會並不在乎，還向球員施壓叫他們不要報到，因為他們返回中國就要隔離數周」。

港足現有6名港將於中國聯賽落班，包括梁諾恆、陳俊樂、勞烈斯、李毅凱、辛祖及羅素。安達臣透露至今已收到其中3名港將的球會信件，解釋希望不被徵召，並附上球員署名，依時序為梅州客家的勞烈斯、浙江隊的梁諾恆及廣西平果哈嘹的辛祖，他預計之後會再收到陳俊樂、李毅凱和羅素類似信件，「我感覺這數名球員想代表港足，但球員害怕。我曾是代表隊成員，理解球員難處，因為他們受薪於球會」。

安達臣愈說愈激動，再批評中國球會及足協有欠尊重，「如果中國隊要比賽，他們會暫停聯賽3個月，但當效力中國聯賽其他球員要到代表隊報到，他們就叫球員不要去，這做法不正確，他們不在乎我們，只做他們想做的事，我不喜歡」。他透露今次情况非首次，如去年中前帥麥柏倫領軍到巴林出戰世界盃外圍賽時，已曾發生類似情况。

安達臣又稱除了數名中超及中甲港腳，連同以家庭原因退隊的艾里奧，以及因違紀被足總停召一年的陳晉一，至少缺少7名重要球員出戰亞盃外，「香港已沒有很多具質素的球員，所以世界排名才排第147位。特別是後防，艾里奧、梁諾恆、勞烈斯都踢不到，只能在本地聯賽覓將」。

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