NBA｜基斯保羅隨太陽不敵獨行俠　家人遭球迷騷擾　狠批聯盟未保障球員 (19:59)

「CP3」今場戰至最後一節尚餘8分58秒便吞下第6次犯規，職業生涯首次犯規數量比得分多。他被逐離場打亂太陽部署，即使戴雲布克卡射入全場最高的35分，也難阻球隊落敗。

輸波之外，保羅的母親和妻子更遭主場球迷動手騷擾，其太太離開位置之後還遭對方尾隨，他的兒子目擊此事後感到不安。保羅即時向保安投訴，並揚言要找出涉事球迷。他賽後在社交平台爆粗怒轟NBA未有保障球員，「球員跟球迷爭執就會被罰款，球迷卻可以對我們的家人動手」，獨行俠也就此發表聲明，表示不會容忍相關行為。

東岸方面，費城76人在安必特和夏登合攻55分下，主場以116：108力克邁阿密熱火，場數追平2：2。

其他報道：田徑｜高澔塱俞雅欣葡萄牙賽跳遠摘金 魏賡慈善跑奪港區冠軍

其他報道：網球｜19歲艾卡拉斯馬德里封王 連挫拿度佐高域 「敵不過父母」恨買車被拒

其他報道：F1︱韋斯塔本邁阿密站壓法拉利封王 咸美頓遭羅素爬頭 不滿被車隊戰術為難（附精華）

其他報道：英超︱哥迪奧拿嘆國民撐利物浦 懶理民意信曼城掌握爭標形勢