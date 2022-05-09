田徑｜高澔塱俞雅欣葡萄牙賽跳遠摘金　魏賡慈善跑奪港區冠軍 (18:54)

田徑隊因疫情「出走」歐洲尋求比賽機會，上周六起一連兩天在葡萄牙及法國出戰，身處葡萄牙的高澔塱於地區賽事男子跳遠壓軸一跳做出7.61米，力壓東道主選手摘得金牌。俞雅欣在女子組亦做出6.19米封后，較自己保持的香港紀只差0.12米；同場的楊文蔚於女子跳高做出1.70米摘銀。

陳銘泰在法國亦在冠軍賽男子跳遠項目跳出7.27米，以兩厘米之差不敵當地選手屈居銀牌，與自己保持的香港紀錄相隔85厘米。4名港將因應杭州亞運延期，料續留當地寓賽於操。

而身處香港的「氣袋」魏賡前晚出戰Wings for Life World Run，他於跑馬地緩跑徑藉程式與各地跑手較勁，要避免被虛擬的「終極者號」追趕淘汰。在移動終點線追上前，他跑畢52.13公里，成為香港區「APP RUN」冠軍，全球總成績34名，賽後表示期望明年擺脫疫情影響參與實體賽。

賽事獲全球逾16萬人參加，共籌得470萬歐元（約3894萬港元），支援Wings for Life脊髓損傷研究基金。

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