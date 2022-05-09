F1︱韋斯塔本邁阿密站壓法拉利封王　咸美頓遭羅素爬頭　不滿被車隊戰術為難（附精華） (18:01)

F1今年首於美國邁阿密舉行，多名體壇名人包括籃壇「波神」米高佐敦、足壇「萬人迷」碧咸、美式足球傳奇四分衛布拉迪，以及北京冬奧兩金得主谷愛凌均有到場觀戰。以第3位起步的上屆世界冠軍韋斯塔本，甫開賽便壓過法拉利的辛尼斯升上次席，「韋少」再於第9圈超越另一「紅軍」陸奇尼，一直保持優勢取得勝利，贏得個人今年第3站冠軍，惟他在其餘兩站因戰車問題退賽，暫以85分續居次，落後陸奇尼19分。

至於今年戰力倒退的平治，羅素及「黑帝」咸美頓各以第5、6位完成。羅素原本僅以第12名起步，至第41圈因麥拿侖的諾利斯被艾法托利的加斯利撞至退賽，他在黃旗下入維修站換取優勢，「搏一停」戰術奏效下反壓咸美頓得第5。黑帝被隊友反超後，透過無線電與車隊爭論是否需入維修站作「二停」，但他未有入站，更一度稱「這戰術令我感到難堪，你們（車隊）才應該是下決定的一方」。他賽後就言論解釋道：「因當時我不知道形勢，車隊卻要我決定當時是否入站，令我感到驚訝，因這理應是他們的工作。」他又否認隊內有不和，稱隊友間一直保持尊重，並且歡迎互相推動求進。

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