英超︱哥迪奧拿嘆國民撐利物浦　懶理民意信曼城掌握爭標形勢 (17:34)

「藍月」上周經歷歐聯4強出局慘痛，回到聯賽戰場即大開殺戒，於19分鐘及38分鐘分別由史達寧及拿樸迪建功，上半場取得兩球領先。洛迪卡斯簡迪61分鐘頭槌建功，加上菲爾科頓及史達寧尾段錦上添花，曼城聯賽近3仗共轟入14球，並錄得四連勝。

曼城藉「紅軍」今輪逼和熱刺失分，在僅餘3仗下確立3分優勢。然而哥迪奧拿表示在爭標路上未獲國民支持，他說道：「這國家的所有人、傳媒都支持利物浦，這是因為他們在歐洲賽場擁有優良歷史。可是我不在乎，我們過去12年亦已加入爭標行列。」他又稱周四（12日）凌晨作客狼隊一戰如同決賽，強調爭標形勢已掌握在麾下手中。

然而曼城今仗亦傳來壞消息，後衛魯賓戴亞斯半場因大腿傷患被換出，賽後證實收咧，是繼基爾獲加及史東斯後，第3名提早完季的藍月守將，哥帥透露下仗不排除安排洛迪卡斯簡迪串演中堅。

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