網球｜19歲艾卡拉斯馬德里封王　連挫拿度佐高域　「敵不過父母」恨買車被拒 (15:37)

新「泥地王」卡路士艾卡拉斯勢不可擋，這名19歲西班牙新星早前在馬德里網球公開賽連挫拿度和佐高域晉級，今晨（9日）在決賽以直落兩盤輕取德籍球手阿歷山大薩維利夫，在主場球迷面前贏得今季第4項錦標，成為在同一賽事連贏3名世界頭5的最年輕球員，世界排名將升至個人新高第6位。
艾卡拉斯在馬德里網賽決賽中，以6：3和6：1擊敗薩維利夫，繼里約熱內盧、邁阿密和巴塞隆拿網賽後，今年第四度捧盃。他今站連挫世界第4的拿度、一哥佐高域和第3的薩維利夫，成為在同一賽事連贏3名世界頭5的最年輕球員。
他更是贏得兩項ATP大師賽第二年輕的球手，偶像拿度在2005年以18歲之齡達成此成就。不過，這名西班牙新星未有自滿，自覺仍有不少改善空間，他說：「看看拿度、佐高域和費達拿，他們總是努力尋求進步，不會停下來，這也是我該做的事。」
在家鄉奪冠，能夠跟親友分享喜悅，艾卡拉斯稱意義重大。雖然他在網壇成就耀眼，但這名19歲小將日前在訪問透露，自己回到家中也是一個普通人，需聽長輩的話，「我的父母為我理財，我仍要說服他們讓我買新車」。
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