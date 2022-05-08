英超｜阿仙奴2：1挫列斯聯穩列前四　愛華頓勝李斯特城升尾五　韋斯咸4蛋贈諾域治 (23:15)

阿仙奴前鋒尼基迪亞開賽僅5分鐘，便把握列斯聯門將梅斯利亞接應回傳甩腳剷射得手，其後於10分鐘接應另一鋒將加比爾馬天利尼傳中射成2：0。27分鐘，列斯聯後衛艾寧雙腳迎面飛剷馬天利尼直接領紅。阿仙奴其後有守將富安健洋及中場馬田奧迪加特攻門不果，但最終仍以2：1打敗有守衛迪亞高洛蘭迪在66分鐘追回一球的列斯聯。「兵工廠」將於香港時間周五凌晨與主隊熱刺踢北倫敦打吡戰。

愛華頓後衛米高蘭高及中場賀基迪先後建功，上半場以2：1領先由達卡一度扳平的李斯特城，並最終以這比數結束比賽。無緣歐霸決賽的韋斯咸憑鋒將賓華馬梅開二度，前鋒米查利安東尼奧建功，上半場作客以3：0遙領已篤定降班的諾域治。65分鐘，「鎚仔幫」中場蘭仙尼射入12碼，終助球隊以4：0大捷，賽後36戰得55分續排第7，落後多踢1場的第6位球隊曼聯3分。

另外，阿仙奴領隊阿迪達傳言向李城中場泰利文斯打主意。據報該名昨度過25歲生辰的比利時國腳，明夏便與李城約滿，至今會方未有意續約。由於他渴望參戰歐聯，故此存在加盟有望出席該項歐洲頂級球會賽事的「兵工廠」。據報他目前的周薪是12萬鎊（約116萬港元），暫時身價為3400萬鎊（約3.3億港元）至4270萬鎊（約4.1億港元）。此外，費倫天拿的阿仙奴借將中場盧卡斯托拉拿，據報有望今季結束後，以1280萬鎊（約1.2億港元）轉會費加盟「紫百合」。

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