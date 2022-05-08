英超｜紅軍逼和熱刺高普認爭標渺茫　籲麾下振作「不應像置身喪禮」 (21:18)

熱刺今仗56分鐘由孫興慜禁區內無人看管下起腳得手，該名韓國隊前鋒射入今季聯賽第20球，成首名在歐洲五大聯賽單季突破20球大關的亞洲球員。「紅軍」靠路爾斯戴亞斯於74分鐘追平，賽後以較佳得失球暫列榜首；惟若曼城明晨主場擊敗紐卡素，將與對手拉開3分差距。

高普賽後雖坦言對賽果不滿，但指麾下完場後比自己更為失落，呼籲球隊上下重新振作，「我們首先不應像置身喪禮般死氣沉沉。在我生活中曾出現更糟糕的事情，但我的魂魄還在，足球就是會發生像今日一樣的事」。他稱即使不見得爭標對手曼城會在餘下賽事失分，球隊仍需專注做好自己，做好重登榜首準備，「想像我們若不相信能奪冠，最後曼城失分仍能捧盃，那真的會令人瘋掉」。

熱刺未能全取3分，「搶四」形勢亦響起警號。主帥干地表明周五（13日）凌晨對阿仙奴要為勝利而戰，認為球隊值得繼續留在前四競爭中：「（去年）11月沒有人覺得我們能爭逐歐聯資格，到現在重返爭四行列，這是我們應得的。」

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