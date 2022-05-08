英超｜曼聯吞白禮頓4蛋無緣來季歐聯　寫多項劣績蘭歷克斥恥辱 (17:27)

曼聯的噩夢始於今仗15分鐘，被主隊中場摩西斯卡些度遠射打開紀錄。白禮頓在49分鐘起，11分鐘內由古古列拿、柏斯高哥斯及李安度杜沙特連入3球；大勢已去的紅魔其後雖有卡雲尼將皮球送入網窩，但因越位在先慘食詐糊，賽後落後第4的阿仙奴5分並多踢3場，宣告「搶四」失敗。

曼聯目前37戰得58分續排第6，僅餘一仗下肯定無法超越2013/14年球季所取得的64分，刷新隊史在英超的最低分紀錄；今季更累積56個失球，創下隊史英超單季失球之冠。有隨隊作客的紅魔球迷該仗尾段高叫口號，怒斥愛隊球員「不配穿上曼聯戰衣」，中場般奴費南迪斯接受批評，稱「這應包括我在內」，坦認此役表現未乎期望。

蘭歷克賽後直認麾下此戰表現糟透，並向球迷致歉，「從開賽到完場，我們的表現都較對手遜色，這是糟糕的表現和恥辱性的敗仗」。他指出賽前要求球員防守保持緊密，結果仍給予對手太多時間及空間進攻，未能履行賽前部署成為今仗潰敗關鍵。

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