桌球｜港爭取8月辦國際賽　邀世界前8球手　奧蘇利雲：盼盡快來港獻技 (16:14)

根據桌總早前在網頁上載招標通告,是次賽事擬定於今年8月3至7日在灣仔伊利沙伯體育館上演。第五波疫情緩和,防疫措施逐步放寬,若比賽成功舉行,將提升香港桌球運動的關注度,有利爭取桌球成為2026年名古屋亞運項目,以保體育學院A級精英資格。

香港對上一次舉辦高水平的桌球國際比賽,已是2017年7月的香港世界桌球大師賽,賽事一連3日在新伊館舉行,最終由尼爾羅拔臣擊敗奧蘇利雲奪冠。至於「四眼Cue后」吳安儀亦與名宿「白旋風」韋德和「桌球皇帝」亨特利合演表演賽,賽事叫好叫座。

香港桌球一哥傅家俊傅家俊上周五(6日)在社交平台上載2017年賽事的照片,表示當年留下了很多美好回憶,希望香港今夏可再辦比賽。新鮮出爐的世界賽冠軍「火箭」奧蘇利雲亦在IG限時動態轉載相關消息,表示「很想念香港,希望能盡快到這裏打球」。至於2017年在港奪冠的尼爾羅拔臣、施比和特林普等好手,也在社交平台表示伊館是他們最喜歡的場地之一,而且在港比賽的氣氛極佳,故希望今夏可再次訪港比賽。

相關報道:亞運延期︱港將樂觀面對 姚錦成毋懼延遲退役 陳銘泰稱多一年重新備戰

相關報道:亞運|杭州亞運落實延期舉行 亞奧理事會:最新賽期將稍後公布

Every player had a great time and what venue to play at! 3000 cheering every shot made it an amazing atmosphere🔥🔥🔥 https://t.co/8JvFhD4eHy— Neil Robertson (@nr147) May 6, 2022