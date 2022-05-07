田徑｜港長跑好手魏賡昨被圍封強檢　今趕及出賽摘系列賽1萬米銅牌 (19:27)

魏賡今早於將軍澳運動場出戰1萬米跑，跑出34分34.20秒獲得銅牌，冠軍為跑出33分09.23秒的葉雅傑，張耀樑以33分24.65秒奪得亞軍。魏賡賽後在社交網透露，昨午3時從新聞得悉住所圍封強檢，馬上到住所樓下排隊接受檢測，原本被告知最快要待今午才收到檢測結果，以為要錯過今早賽事。

他今早6時起牀等待結果，終在7時許收到結果後獲准離開，馬上趕赴將軍澳參賽，幸趕及在今早9時15分上場。港隊疫下比賽機會難求，他嘆道如此時勢能比賽非必然，幸能以第3名完成賽事。

「系列賽一」是田徑界自第五波疫情爆發後的第二場賽事，原本亦是檢視港將近况，視之為港隊亞運選拔參考之一，但原定9月舉行的杭州亞運昨日已宣布延期。

今日賽事亦舉行100米跑等賽事，李康傑以10.57秒、0.05秒優勢力壓石錦程封王，梁筠宜以12.09秒封后，亞軍為跑出12.23秒的陳佩琦。賽事明日續於同場舉行。

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