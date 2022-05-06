英超︱阿迪達續約阿仙奴至2025年　矢志領軍返頂級行列 (20:53)

阿仙奴今（6日）宣布與主帥阿迪達續約至2025年，這名40歲教頭坦言希望在未來帶領球隊踏上「另一階段」，重返頂級球會行列。

阿迪達與阿仙奴的合約原本至明夏屆滿，會方今宣布與他簽下一紙3年新合約，合約至2025年夏天。他在聲明中表示：「非常高興能繼續帶領阿仙奴，我期望未來領軍踏上另一階段，真正重返頂級球會行列。而我們目前首要的任務，就是爭取歐聯席位，回到頂級球會賽事的大舞台。」阿迪達球員生涯最後五季效力阿仙奴，2016年掛靴的他，於2019年接替艾馬利成為「兵工廠」主帥，至今領軍贏得足總盃及社區盾各一。

另外，早前曾傳車路士俄籍班主艾巴莫域在賣盤一事上添加代球會償還16億鎊（約156億港元）債務的條件，會方今發聲明指報道失實，並否認有關傳言。而暫列英超第3的「藍戰士」明晚將迎戰狼隊，在上輪不敵愛華頓後，目前僅領先第4的阿仙奴3分，以及第5的熱刺5分，前四席位未穩下，是役不容再失。

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