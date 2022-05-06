亞運延期︱港劍擊隊總教練認需重新部署　伍家朗劉慕裳均稱影響不大 (23:25)

東京奧運金牌得主、現時世界排名第1的「劍神」張家朗，在上屆亞運取得花劍團體銀牌及個人銅牌，港隊總教練鄭兆康稱，對延期只能接受，「奧運後我們去年底出外訓練和比賽，都是為提升隊員狀態和水準，以準備今屆亞運。如今臨近開賽數個月才宣布延期，確實是有點可惜，但都要接受」。他稱會調整原定亞運前的訓練和集訓，將專注下月在韓國舉行的亞洲賽及7月在埃及的世界賽，又稱由於明年4月將是奧運預選賽，需重新部署，「很頭痛，兩年疫情令奧運和亞運先後延期，令計劃要改來改去」。

港羽「一哥」伍家朗透露下月將要離港參加多項公開賽，「亞運延期使今次行程可能變得相對輕鬆點，但依然有大賽要準備。」他提及明年亞運若被納入奧運積分賽，將令這屆亞運增添重要意義，「甚至可當是奧運前哨戰」。

港空手道星將劉慕裳則說：「因為下年有項世界賽，所以亞運無論今年還是明年舉辦，明年我都需要以最好狀態出賽。」

至於港足U23有球員因去年底亞洲盃外圍賽期間醉酒鬧事，最終有13人違紀被罰停召一年，亞運延期或令他們可刑滿復出。不過，被罰球員包括標準流浪門將盧兆崎，流浪引述球員稱僅離房了解鄰房嘈雜聲，認為足總沒詳列違規行為或誤導所有球員均有關醉酒鬧事，影響前途聲譽，冀足總稍後能再公布更多資訊，同時指有關球員本月3日起接受處分，但跟去年底11名受罰球員一年刑期相同，球員變相遭受多5個月處分。香港足球總會僅回應，港足目前會專注備戰下月的亞洲

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