亞運延期︱港將樂觀面對　姚錦成毋懼延遲退役　陳銘泰稱多一年重新備戰 (19:41)

原定今年9月展開的杭州亞運今日（6日）宣布延期一年，影響香港運動員備戰部署，但部分港將均稱未嘗不是好事，如香港七人欖球隊主力姚錦成笑言變相延遲一年退役，會調整心態做更好準備；港產「跳遠王子」陳銘泰也稱，延期可令香港田徑隊追回進度，多了一年時間重新備戰。

屬上屆雅加達巨港亞運金牌班底的姚錦成稱，不驚訝亞運延期，「都有留意新聞知道內地疫情嚴峻，奧運之前也延期過，所以都不驚訝」。他表明亞運是他運動員生涯最後一擊，亞運延期變相延遲一年退役，「對我來說因多了時間做準備，我也再調整一下心態，再多一年就老多一年。這是已經計劃好，都和教練傾過，杭州亞運是我最後一次參賽，打完亞運就會正式宣布退役」。他稱亞運延期後，待將來確實日期後再由教練安排備戰，惟有助今年8、9月毋須接連密集應付多項大賽，「因為8月我們先有世界巡迴賽外圍賽，緊接又有世界盃，現在沒有亞運可集中應付這兩項大比賽」。

正在法國受訓的跳遠香港紀錄保持者陳銘泰認為，延期將令香港田徑隊縮短賽季，去到7月世界賽就完季，但他稱亞運延期一年未嘗不是好事，「這樣可多一年去準備，始終香港對上兩年相比其他地方，是少了很多比賽，運動員也少了正常練習機會。當香港青年運動員在疫情緩和後可參與更多比賽時，對港隊發展可能更加是好事」。港隊乒乓「一姐」杜凱琹表示，畢竟此前也聽過亞運延期傳聞後，會繼續順其自然如常訓練，「因6、7月都可能有其他WTT乒乓賽事，所以都會保持正常訓練」。

港協暨奧委會發聲明表示尊重決定，「相信這是亞奧理事會執委會經再三考慮及討論後做出的正確決定，對此表示完全理解、尊重及支持，此舉能確保所有運動員和相關參與人員安全和健康」。港協稱會跟運動員、教練及體育總會保持聯繫，調整各項安排，協助他們順利備戰。

今屆亞運香港代表團團長霍啟剛在社交網發文，表示過去數個月本地第五波疫情影響，體育場所關閉多時，大部分運動員訓練近乎停頓，「今次延期決定打亂運動員同教練的部署，但亦給予更充裕時間，希望運動員充分利用延期一年時間做好準備。」同時是體育、演藝、文化及出版界立法會議員的他稱，運動員安全是體育比賽的首要考慮，又呼籲政府無論任何情况勿再「一刀切」關閉場所。

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