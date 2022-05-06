歐協聯4強｜羅馬挫李城闖決賽　摩連奴激動落淚嘆意義重大 (19:11)

羅馬今晨（6日）在歐洲協會聯賽4強次回合，主場以1：0挫李斯特城，兩回合計勝出2：1，將與總成績以3：2淘汰馬賽的飛燕諾，於5月26日在阿爾巴尼亞爭標。主隊教練摩連奴完場後哭成淚人，事後坦言當時情緒激動，並指歐協聯決賽對「首都狼」是等於躋身歐聯決賽。他亦成為首個帶領4支球隊五度闖入歐戰決賽的主帥。

羅馬首回合作客與李斯特城各一言和，此役藉譚美阿巴謙在11分鐘一「槌」定音，總比數以2：1勝出，自1991年的歐洲足協盃（歐霸前身）後，首入歐戰決賽。摩連奴賽後痛哭，他解釋「首都狼」是一支少有奪標和打入決賽的球隊，「故此這次躋身決賽對他們的球迷是意義重大，在感同身受下，我也不能自己。對羅馬來說，歐協聯決賽就是歐聯決賽」。

摩帥曾先後於2003和04年帶領波圖揚威歐協盃及歐聯，2010和17年，分別協助國際米蘭及曼聯在歐聯和歐霸封王，連同今次羅馬在歐協聯坐亞望冠，令他破天荒成為首個率領4支不同球隊，五度躋身歐戰決賽的教練。

羅馬的決賽對手飛燕諾今晨作客與馬賽互交白卷，兩回合計以3：2勝出。

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