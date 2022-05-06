歐霸4強｜10人韋斯咸再負法蘭克福飲恨出局　莫耶斯為「省」球僮領紅事件道歉 (17:45)

韋斯咸首回合開賽未及1分鐘便失守，最終主場負1：2，此役更因守將艾朗加斯威爾早於19分鐘，因拉跌單刀的法蘭克福鋒將侯治直接領紅。7分鐘後，「法福」前鋒山度士波里射入全場唯一入球，令「鎚仔幫」以總比數1：3敗陣。

莫耶斯於 78分鐘亦被逐，理由是他不滿一名法福球僮故意在場邊拾球動作緩慢，以左腳大力「省」向對方，皮球雖沒命中，但球證向他直接拔紅，並惹來兩軍職球員一陣爭執。莫帥賽後承認犯錯，並為此道歉，但提及球僮「故意將皮球輕力扔給我」。

莫帥續說：「我們此仗表現勝過法蘭克福，即使是少踢一人，但球隊仍嘗試進攻和製造機會，我為麾下的表現自豪。恭喜法蘭克福，祝福他們。不過，己隊可能早在首回合開賽後30秒已注定出局。」另外，韋斯咸喪失以歐霸冠軍資格出席下季歐聯，並因在英超落後「四哥」阿仙奴達11分，勢將無緣該項歐洲最高水平的球會級賽事，並增加了此役擔任隊長的迪格蘭賴斯今夏離隊的機會。

法福的決賽對手是格拉斯哥流浪。首回合作客負RB萊比錫0：1的「格流」，今晨先後在18、24和80分鐘建功，以3：1勝出，繼2008年的歐洲足協盃（歐霸前身）後，再度躋身歐戰決賽。

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