歐霸4強｜莫耶斯衝大賽首冠　誓反勝法蘭克福　韋斯咸球迷作客受襲送院 (21:27)

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韋斯咸首回合在主場以1：2不敵法蘭克福，惟米查利安東尼奧建功力保晉級希望。「鎚仔幫」暫列英超第7，仍有機會被狼隊趕過，恐無緣來季歐洲賽，相反若在歐霸封王則可鎖定歐聯分組賽席位。莫耶斯賽前敦促麾下必須改善把握力，「或許面對不熟悉的對手，我們的表現有點患得患失，但錯失了6至7次關鍵傳送令我們失去不少機會。不過我們有兩回合，意味有兩次機會，這次我們要敢於嘗試並做得更好」。

莫耶斯執教生涯未曾在大賽稱霸，最近一次奪標已是2013年執教曼聯時在社區盾擊敗韋根封王。面對外界質疑，這名蘇格蘭籍領隊將「鎚仔幫」由護級分子打造成歐洲賽球隊，賽前接受訪問時，期望帶領於1964/65年球季勇奪歐洲盃賽冠軍盃的韋斯咸重溫舊夢，亦盼為自己打響名堂，「有時你覺得這個賽事已是大賽了，但其實還有更重要的賽事接踵而來。有時你會想是否輪到我了？是我的機會了？我當然希望這次是我的機會」。中場迪格蘭賴斯勢正選上陣，據報被標價1.5億鎊（約14.65億港元），這名23歲英格蘭隊中場賽前獲隊友查洛保雲稱讚表現「日漸成熟」。

另據英國傳媒報道，部分已啟程到達法蘭克福的韋斯咸球迷，當地時間昨日（4日）在酒吧觀看皇家馬德里對曼城的歐聯4強大戰時，被部分法蘭克福球迷襲擊，有球迷更因被酒瓶及椅子擲中一度失去意識送院，相關衝突片段亦在網上流傳，是自本周二（3日）後再有「鎚仔幫」球迷遇襲。當地警方證實已拘捕4人，部分涉案人士亦疑故意襲擊克羅地亞籍人士。

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