NBA季後賽｜CP3領太陽挫獨行俠兩連捷　37歲生日前稱保持佳態無捷徑 (18:25)

主場出擊的太陽今仗首3節均與獨行俠拉鋸，半場落後對手兩分。然而季後賽狀態大勇的基斯保羅第4節挺身而出，在太陽首5分鐘攻入的首19分均悉數參與，共貢獻14分及兩次助攻為球隊拉開比數。獨行俠雖有星將盧卡當錫取得全場最高的35分，但他獨力難支，太陽在系列賽取得兩連勝，未來兩仗將移師達拉斯再戰。

「CP3」明日（6日）迎來37歲生日，過去曾被質疑不能如往日般以速度壓制，如今以數據及表現力證寶刀未老。他賽後透露維持佳態絕無捷徑，一切全因日子有功，「球場上的一切反映自訓練，不可能『開外掛』，你需要做力量和協調訓練，需要舉重、投籃和休息。當你這樣做，自然修成正果」。

今仗收穫全隊最高30分的太陽後衛戴雲布克卡，亦形容隊友場上表現讓人五體投地，「我很敬佩他主宰比賽的方式，他總是把局面控制好，想法超前其他球隊兩、三步。他的領導能力亦不能被忽視，他讓人人都感受到責任感，對勝利產生渴望」。太陽首圈手下敗將、新奧爾良塘鵝後衛麥高倫亦在社交網讚嘆太陽表現，更稱看見基斯保羅在場上痛宰其他對手時，心情不再糟透。

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