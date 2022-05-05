亞協｜泰國接手主辦J組　賽期不變　東方與理文下月底出征武里南府 (17:28)

臺南市FC上月底宣布因當地疫情嚴峻，取消主辦亞協J組，AFC今確認賽事改到武里南府舉行。該組4隊分別為東方、理文、臺南市FC及澳門球隊澳科鄒北記，比賽日期不變，4隊將於6月24至30日爭首名出線。上屆亞協J組在港舉辦，但此前有消息指由於主辦開支費用龐大，兩支參賽港超隊擔心負擔過重，難以再次在港主辦。而武里府早前已舉辦亞冠盃東亞區兩組分組賽，包括J組有另一港超隊傑志歷史性出線。理文於3月底亦曾到泰集訓。

另外，港足U23去年10月底到日本出戰亞洲盃外圍賽期間，有球員在酒店醉酒鬧事，香港足球總會繼去年底判罰11名球員禁徵召入港足各級代表隊一年後，昨日再多兩名球員被判以同樣罰則，分別為理文翼鋒張憙延及標準流浪門將盧兆崎，累計有13名球員受罰。有別此前發新聞稿公布，足總今次僅在網頁上載紀律委員會有關判決。

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