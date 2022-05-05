英超｜連格拒坦夏格留用　勢結束22年曼聯歲月　獲PSG與祖雲等列強爭奪 (16:01)

英國《每日郵報》引述知情人士報道，季尾離開阿積士的坦夏格，有意說服29歲的連格與曼聯簽新合約，可是連格疑去意已決。他自7歲加入曼聯受訓，2015/16年球季開始受重用，但近兩季先後被前帥蘇斯克查，以及現是看守領隊的蘭歷克冷落，今季各項賽事上陣只有22次入兩球，當中在英超只曾擔正兩次。

連格傳言曾埋怨曼聯食言和待遇欠佳，包括會方去夏開出苛刻條件，要求垂青他的紐卡素，需支付250萬鎊（約2460萬港元）借用費，以及「喜鵲」若不用降班，曼聯便可獲1250萬鎊（約1.22億港元）花紅，最終令這宗交易拉倒。

曼聯日前在英超主場大勝賓福特期間，一些盛傳今夏離開的球員如桑馬達、卡雲尼、尼曼查馬迪及菲爾鍾斯均獲派上陣，儼如是他們向「紅魔」球迷的主場告別戰，但連格無緣披甲，賽後其兄長在社交網站狠批「紅魔」。據報這名協助英格蘭隊獲得2018年世界盃殿軍的功臣，渴望年尾再度參戰世盃。除傳言他再被紐卡素邀請加盟外，祖雲達斯、AC米蘭和PSG亦已加入爭奪。

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