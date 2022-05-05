歐聯4強｜洛迪高高斯後備制勝 稱未完場永不放棄 皇馬4將為巴西迎世盃希望 (13:49)

洛迪高此役於75分鐘上陣，補時階段連續接應賓施馬和馬高阿辛斯奧傳球得手，令皇馬奇蹟般以2：1反勝曼城，然後在加時取勝入決賽。年僅21歲的洛迪高於3年前，以18歲之齡由山度士轉會皇馬，近3季都非必然正選，但今季在教練安察洛堤調教下已冒起。

洛迪高今季西甲只斬獲3球和有3次助攻，被歐聯獨取5球及兩度助攻比了下去，事實是他的5個歐聯入球中，4球來自後備上陣，分別是此役迎戰曼城梅開二度、8強次回合加時主場以2：3不敵車路士，以及分組賽作客國際米蘭一箭定江山。

他今仗賽後說：「皇馬今仗一直瀕臨出局，但要出現的入球終於是出現。當穿上這件戰衣，你就會知道未到完場都不會放棄。球隊差不多死亡之際，我的首個入球即刻為球隊注入信念。」

皇馬目前有5名巴西兵，除左閘馬些路並非巴西國腳外，洛迪高、翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞、中場卡斯米路及後衛艾達米列達奧俱是巴西隊主力，說不定會成為「森巴兵」於年尾在卡塔爾第六度贏得世界盃的功臣。

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