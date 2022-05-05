歐聯4強｜安察洛堤五闖決賽添紀錄 稱皇馬球員慣對逆境 反勝曼城激動灑淚 (12:33)

上季亞軍曼城上周中在首回合主場以4：3勝出，此役眾將曾多次叩關，均被皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯力挽狂瀾。73分鐘，曼城翼鋒馬列斯終打破僵局，皇馬兩分鐘後以中場洛迪高高斯及卡馬雲加入替莫迪歷和卡斯米路。結果洛迪高高斯補時階段梅開二度，令兩軍需加時作賽。

95分鐘，賓施馬禁區內被曼城守將魯賓戴亞斯踢跌獲判12碼，他親自操刀得手，協助皇馬反勝3：1，總比數險勝6：5，近9季五度打入決賽。值得一提的是，賓施馬暫以15球領前射手榜，其中10球來自淘汰賽階段，平了前隊友基斯坦奴朗拿度（C朗）在2017/18年球季的入球紀錄。

皇馬今季先後在16強、8強和4強賽兩回合賽事，3輪均曾在其中一回合分別不敵巴黎聖日耳門（PSG）、車路士及曼城，成為2003/04年球季設立16強賽後，首支在這些淘汰賽階段曾經輸波，但計兩回合總成績入決賽的球隊。安察洛堤回應道：「我不能說皇馬已習慣這種現象，但今晚發生的事，與之前淘汰車路士及PSG確曾出現過。若你一定要問原因，這就要歸功於球會歷史，它令球隊在看來即將出局之際，仍不斷勇往直前。球員此役面對勁敵奮戰到底，當扳平之後，我們知道加時比賽時，心理上定會佔優。」

「肥安」超越費格遜、納比和高普，成為首個五度躋身歐聯決賽的教練，他賽後與亦在皇馬共事的兒子擁抱喜極而泣。利物浦前鋒穆罕默德沙拿則如願以償，有機會為2018年決賽不敵皇馬復仇，他在此役賽後即在社交網站Twitter暗示「有仇報仇」。

曼城主帥哥迪奧拿感嘆無法帶領球隊連續兩季闖入決賽，他說：「我們功虧一簣，只能與決賽擦身而過。足球比賽是無法預計的，只能默默接受。但4強的壓力確令球員無法發揮最佳水準。」對於右閘基爾獲加負傷上陣再在72分鐘因傷退下火線，哥帥說：「一個球季中，你總需要一些冒險的時候，這是其中一次。」他又承認，歐聯出局將影響球員的心情一或兩天，冀望麾下能及時回復心情，為餘下4輪英超爭標打拼。他上次在歐聯封王是2011年執教巴塞隆拿。

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