歐聯4強｜戴亞斯入替數據搶鏡 為首闖決賽灑淚 奧雲籲利物浦予以正選 (13:46)

25歲的路爾斯戴亞斯下半場入替迪亞高祖達攻堅，觸球36次中，4次攻門乃利物浦隊中最多，而在其頭槌入球助「紅軍」追平2：2之前，他亦曾「車身」射門高出和妙射中柱彈出，另外4次盤扭也看齊沙迪奧文尼。當球證鳴笛完場後，戴亞斯難掩激動心情流下熱淚。

高普認為戴亞斯是紅軍反勝的關鍵，「他為球隊帶來巨大的正面影響」，奧雲亦說：「戴亞斯在不會說英語，卻能迅速掌握利物浦的比賽方式，這是難以置信的，我認為他值得在歐聯決賽正選上陣。」高治則說：「戴亞斯實在太棒了。由他上場的那一刻開始，便向對手施壓進攻，他是改變了此役戰情的球員。」里奧費迪南也說：「戴亞斯每次控球都令人著迷。他擁有單對單的過人能力，盤扭令敵衛不安。」

高普或者明白戴亞斯已對被換出場的祖達構成壓力，故此為這名葡萄牙國腳護航道：「祖達不會成為球隊下個問題，我不喜歡這個說法，他不會為我們構成麻煩，事實是上半場我們全隊有11個問題。」高普續強調，「球員上半場迷失自我，但下半場及時醒覺，故此球隊能夠凱旋。這次反勝是球員們的傑作」。

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