歐聯4強｜高普領利物浦驚險返決賽 向維拉利爾致敬 沙拿盼鬥皇馬復仇 (12:14)

利物浦上周中首回合主場以2：0輕取維拉利爾，今晨作客亦被看高一線，卻在甫開賽2分51秒便被敵鋒保拿爾迪亞打開紀錄，其隊友中場高基連在41分鐘頂成2：0完結上半場。

高普下半場變陣以翼鋒路爾斯戴亞斯入替鋒將迪亞高祖達，伙拍穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼攻堅，結果中場法賓奴、戴亞斯及文尼分別於62、67和74分鐘各建一功，助利物浦險勝3：2，總比數大勝5：2。

高普在2013年率領多蒙特躋身歐聯決賽，連同帶領利物浦第3次坐亞望冠，看齊名帥費格遜、納比和安察洛堤。高普說：「必須向維拉利爾致敬。我們嘗盡苦頭，令今仗非常特別。」他又透露肯定會聚精會神觀看皇家馬德里迎戰曼城的比賽。沙拿說：「老實說，我希望決賽對手是皇馬。我們4年前在決賽不敵他們，我希望可以贏回一仗。當然，曼城亦是強勁對手。」沙拿於2018年的決賽上半場被時為皇馬隊長沙治奧拉莫斯摔跌，弄致肩膀受傷被迫退下火線，而紅軍終以1：3告負。

紅軍此役後防上半場令人驚慄，令英格蘭隊名宿連尼加賽後以「Bloody hell」來形容，紅軍的股東之一的NBA球星勒邦占士則在社交平台表示：「巴黎，我們來了！」歐聯決賽將在香港時間5月29日凌晨在巴黎上演。

維拉利爾教練艾馬利賽後歸咎於麾下經上半場急攻後，下半場體能無以為繼，並指前鋒哥爾尼維特缺陣，另一攻擊手謝拉特摩蘭奴在70分鐘亦受傷退下火線，令球隊火力大為削弱，成為利物浦能反勝的關鍵。

「黃色潛艇」會長洛治則質疑，球隊的熱刺借將中場盧施素上半場在禁區內，曾被紅軍門將艾利臣比加明顯絆跌卻未獲判12碼，否則已以3：0遙遙領前。他說：「我並非找尋輸波藉口，而是球證的決定是可恥的。當然，利物浦是一支勁旅，我們首回合是可以不止輸兩球的。」