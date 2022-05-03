歐聯4強｜維拉利爾迎利物浦求反勝   名宿辛拿：沒什麼可輸  為艾馬利自豪 (23:43)

維拉利爾vs.利物浦 now643台 周三凌晨03：00直播

45歲西班牙前國腳辛拿現為西甲大使之一，同時亦在維拉利爾任職球會大使等職位，他今午出席西甲大使網上活動，透過視像會議與全球各地傳媒交流。

利物浦在4強首回合主場2：0擊敗維拉利爾，領先兩球優勢作客西班牙。辛拿作為效力「黃潛」長達11年的元老級名宿，會上多次被問到對今場賽事看法，他說：「這將會是一場具歷史意義及艱難的比賽，但我們沒有什麼可輸，今次主場出戰看看球隊會發生什麼事情」。他承認，維拉利爾今季受歐聯戰線影響，在西甲暫列第7，但他仍滿意及為主帥艾馬利今季領軍表現自豪。

今次網上會議共有5名西甲大使出席，除了辛拿，還有皇家馬德里名宿希亞路及古迪，曾效力紅軍的路爾斯加西亞，以及華倫西亞名將文迪達。

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