滑板｜屯門「空中滑輪運動場」揭幕　港將陸俊彥喜見屋邨現正規場地 (21:34)

屯門一個商場的「空中滑輪運動場」明日（4日）正式開放予公眾使用，本地頂尖職業滑板選手陸俊彥及香港自由式輪滑代表隊成員陳文豐今日率先到場試玩，前者大讚這個在屋邨內的正規場地適合新手，有助推廣滑板。
基滙資本民坊將屯門愛定商場平台打造為佔地11萬呎的「空中運動營」，活化及興建特色籃球場、足球場及滑板運動場等多項體育設施。當中「空中滑輪運動場」佔地約 3.8 萬呎，場地分為3層，低層為滾軸溜冰場，中層是滑板場，高層是單車及平衡車的場地，場地明日正式開放予公眾使用。
本港職業滑板運動員陸俊彥、香港自由式輪滑代表隊隊員陳文豐、滾軸溜冰團體、滑板團體及平衡車團體今日獲邀出席表演，陸俊彥大讚場地選址感覺貼地，有助推廣滑板，「香港的滑板場多在工廠區，這次在屋邨內興建正規場地，可以讓更多人看到這項運動，吸引更多人踩滑板」。他續指，場地適合新手亦不失專業，他更不忘鼓勵新手，「踩滑板最重要是勇於嘗試。別怕丟臉，放膽去做就好」。
香港自由式輪滑代表隊隊員陳文豐則表示，空中運動營設計新穎，相信可成為熱愛輪滑人士的聚腳點，他亦大讚場地設計，「為滾軸溜冰而設的場地空曠，非常適合進行輪滑運動」。
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