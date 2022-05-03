滑板｜屯門「空中滑輪運動場」揭幕　港將陸俊彥喜見屋邨現正規場地 (21:34)

基滙資本民坊將屯門愛定商場平台打造為佔地11萬呎的「空中運動營」，活化及興建特色籃球場、足球場及滑板運動場等多項體育設施。當中「空中滑輪運動場」佔地約 3.8 萬呎，場地分為3層，低層為滾軸溜冰場，中層是滑板場，高層是單車及平衡車的場地，場地明日正式開放予公眾使用。

本港職業滑板運動員陸俊彥、香港自由式輪滑代表隊隊員陳文豐、滾軸溜冰團體、滑板團體及平衡車團體今日獲邀出席表演，陸俊彥大讚場地選址感覺貼地，有助推廣滑板，「香港的滑板場多在工廠區，這次在屋邨內興建正規場地，可以讓更多人看到這項運動，吸引更多人踩滑板」。他續指，場地適合新手亦不失專業，他更不忘鼓勵新手，「踩滑板最重要是勇於嘗試。別怕丟臉，放膽去做就好」。

香港自由式輪滑代表隊隊員陳文豐則表示，空中運動營設計新穎，相信可成為熱愛輪滑人士的聚腳點，他亦大讚場地設計，「為滾軸溜冰而設的場地空曠，非常適合進行輪滑運動」。

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