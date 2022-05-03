欖球｜七人隊下周離港赴歐密集作賽　姚錦成盼疫後追回光陰衛冕亞運 (19:17)

港隊將派出21男和22女，共43名球員到歐洲集訓， 於5至6月參加兩場英國超級七人欖球系列賽，以及到葡萄牙出戰國際七人欖球熱身賽。姚錦成表示，港隊自第五波疫情爆發後，多次在體院舉辦訓練營，亦有分隊對抗賽提升狀態，今次出國正好檢視訓練成果，「球隊要逐步來，先適應疫情帶來的影響，在英國賽事作出調整。葡萄牙賽事的參賽隊伍水平較高，可檢視實力」。

港隊今次赴歐備戰國際大賽，包括8月的世界七人欖球系列賽外圍賽、9月的世界盃及杭州亞運，姚錦成和李卡度認為3項賽事皆重要，希望以最佳狀態迎接亞運力爭衛冕。雖然世界盃和亞運賽期接近，但教練將會調整陣容，34歲的姚錦成笑言在疫情期間較多時間休息及處理舊患，因此身體狀况不俗。

女子隊方面，22人赴歐名單共有4名新兵，隊長李念殷稱新兵身體質素佳，令球隊戰術更多變，盼在歐洲賽事磨合陣容。她和藍嘉敏及陳芷晴異口同聲表示，杭州亞運為最大目標，希望突破上屆得第5的成績，為港隊爭取獎牌。

其他報道：英超｜曼聯大捷 兩中場正選告別主場 蘭歷克籲坦夏格設法留用C朗

其他報道：疫情｜口罩令將放寬 籃總宣布分階段復賽 甲一7月重開

其他報道：桌球｜奧蘇利雲成最年長世界冠軍 平亨特利7冠紀錄 因對手感言罕有灑淚

其他報道：黃潛迎紅軍絕地反擊 8主力生死戰復出 盃賽專家艾馬利捍衛名聲