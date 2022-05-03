亞冠｜傑志分批抵港　港腳隔離後備戰亞盃外　朱志光盼佳績為球圈喚關注 (17:09)

傑志在泰國戰畢亞冠J組分組賽後，昨先到新加坡後，首批14名職球員今晨轉機返港，球員包括5名入選港足亞盃外初選名單的大港腳羅梓駿、鄭展龍、陳肇鈞、王振鵬及入籍兵蘇沙，他們隔離一周後最快下周初到港足復操。據悉其餘入選港足的傑志隊長黃洋及趙聡悟將延遲數天才返港，謝家強、安永佳及杜馬思及保羅以私人理由，獲准押後向港足報到，或待港足月中到泰國集訓時才歸隊。至於3名小將陳晉一、陳傲軒及曾以行，按此前計劃直接到西班牙試腳受訓。

朱志光重申今次能夠晉級，除了因為提早一個月到泰國集訓，還有跟麾下合作多年累積的默契，球隊亦展示了「香港精神」，「其實只有5周備戰僅勉強足夠，畢竟球員停賽一段時間，需短時間內催谷體能和狀態，幸好球員訓練落力、比賽發揮冷靜，多仗展示不放棄精神。球員知道今次出外比賽是代表香港球隊，雖然水平未必夠對手好，但鬥志一定唔會輸」。

朱sir期望藉出線繼續增加香港的亞洲球會系數積分，令港超球會能持續參加亞冠這種高水平賽事，提升香港足球水平，同時吸引更多人重新留意香港足球，「足球是很多人喜歡的運動，在香港也不例外。香港不少球會都是靠有心的投資者發展，希望今次讓同業感受到，原來在香港發展足球，努力付出可獲回報」。

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