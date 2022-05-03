英超｜曼聯大捷　兩中場正選告別主場　蘭歷克籲坦夏格設法留用C朗 (18:16)

今夏落實離開「紅魔」的桑馬達及尼曼查馬迪，在主場告別戰正選上陣。般奴費南迪斯於9分鐘接應艾蘭加傳中撞射破網，攻入在曼聯的第50球。C朗完半場前雖慘食「詐糊」，但在61分鐘射入親自博得的12碼拉開比數。72分鐘，華拉尼接應角球窩利建功，加盟近9個月終開齋，助曼聯在奧脫福圓滿謝幕。

曼聯目前36戰得58分排第6，落後第4的阿仙奴5分兼多踢兩場。阿積士教練坦夏格來季落實接掌，即將轉任為球會顧問的蘭歷克，賽後叮囑對方應設法留住C朗，「若他能協助球隊，為何不讓他留在陣中？」。蘭歷克又認為紅魔來季需添置兩名頂級前鋒，但強調現代足球中的前鋒不一定是射手，像曼城的加比爾捷西斯及基亞利殊，可同時勝任翼鋒及前鋒位置。

英冠方面，提前鎖定升班的富咸主場以7：0血洗盧頓，在周六（7日）煞科戰前提早奪得聯賽冠軍。射手阿歷山大米祖域此戰梅開二度，以43球打破英格蘭次級聯賽單季入球紀錄。

其他報道：疫情｜口罩令將放寬 籃總宣布分階段復賽 甲一7月重開

其他報道：桌球｜奧蘇利雲成最年長世界冠軍 平亨特利7冠紀錄 因對手感言罕有灑淚

其他報道：黃潛迎紅軍絕地反擊 8主力生死戰復出 盃賽專家艾馬利捍衛名聲