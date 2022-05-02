英超｜曼聯誓挫賓福特延前四希望　蘭歷克稱坦夏格未聯絡商討下季組軍 (21:26)

曼聯 vs. 賓福特 now621台 明晨03：00直播

曼聯目前於英超以35戰得55分排第6，落後踢少一場排第4的阿仙奴8分，明晨若未能在主場擊敗賓福特，將提早落實無緣前四，未能出席下季歐聯。

將於下季轉任曼聯顧問的看守領隊蘭歷克，日前接受英國天空體育專訪，強調對新帥來臨充滿信心，相信坦夏格會引進合適的球員，向球迷和媒體呈現更強的曼聯。然而他透露對方或仍忙於替現東家力爭衛冕荷甲，因此尚未主動聯絡他討論來季組軍事務，「我很肯定他有我的電話號碼！不論他打算何時跟我交流意見，我都很樂意奉陪」。他又稱陣中星將基斯坦奴朗拿度（C朗）地位仍舉足輕重，但認為紅魔今夏需增添2至3名射手，加強進攻火力。

此外，曼聯據報有意引入拉素中場米連高域沙域。意大利傳媒Foot01指，他的經理人兼名宿基士文透露這名塞爾維亞國腳正與紅魔及巴黎聖日耳門接洽。不過基士文及後否認曾經受訪，怒斥有關報道為「假新聞」。

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