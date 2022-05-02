NBA季後賽｜勇士次圈首擊1分險勝灰熊　格連早段被逐惹爭議　卡爾：判罰過嚴 (18:46)

格連第2節尾段在籃底下拉跌準備上籃的班頓奇勒，被球證裁定為二級惡意犯規驅逐離場，令勇士大半場陷入苦戰。首圈表現亮眼的佐敦普利，今仗退居後備仍攻入生涯新高的31分。勇士在第4節最後一分鐘仍落後兩分，惟基利湯臣在最後36.6秒挺身而出，射入關鍵3分球協助球隊反超，加上灰熊主將摩蘭特最後一擊上籃失敗，勇士在系列賽首場旗開得勝。

勇士球星「咖哩仔」居里今仗攻入24分，他賽後對隊友格連被逐抱不平：「沒有人想看見如祖利蒙特這樣的球員提早返回更衣室，這對球賽沒有好處，他不應被逐離場。」教練卡爾透露裁判向其解釋格連被逐原因，「他跟我說，格連打到奇勒的臉，然後再把對方拉跌在地」，他稱判決讓全隊感到詫異，認為應判更輕的一級惡意犯規。

至於衛冕軍密爾沃基公鹿有安迪度高安普錄得24分、13籃板、12助攻，季後賽第2次締造「三雙」數據，作客以101：89擊敗波士頓塞爾特人，在東岸次圈領先場數1：0。

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