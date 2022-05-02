亞盃外︱港足開操　新帥安達臣首督師勤練進攻　冀借傑志亞冠出線增球員自信 (16:58)

港足將於6月8至14日到印度加爾各答出戰亞盃外D組，面對阿富汗隊、柬埔寨隊及印度隊。港足繼上月安排不用踢亞洲賽的港將及U23球員集訓後，亞盃外大軍今早於將軍澳足球訓練中心展開首課操練，33人初選名單在11名傑志港將剛在泰國戰畢亞冠分組賽要遲歸隊，以及東方龍獅入籍兵費蘭度返港後仍在隔離，首日兩課有21名球員出席，包括補選的黃浩然及吳文希，理文雙將迪高及徐宏傑因傷暫單獨訓練。

本地疫情封閉全港球場逾3個月至上月底才重開，港隊因要出戰亞洲賽而獲豁免戴口罩操練。安達臣亦因而上月曾到泰國視察到當地集訓的傑志及理文港將狀態，今日才是他正式上任逾3個月後首次主持督師。這名59歲挪威籍教頭今完成首操後在記者會表示，盼透過離亞盃外首仗還有5至6周時間，逐步提升球員狀態。他今年初出席首個港足記者會時曾揚言，在一年半任期要一改港足主守風格，踢法更進取。今被問到如何為港足注入進攻元素時，他說：「要踢出我想要的進攻風格就要每日反覆練習，加上透過友賽演練，令球員習慣我的戰術。」

港足在港集訓至本月15日，安達臣透露緊接已安排至少會踢5場友賽，包括在港閉門友賽港超球隊東方龍獅及理文，然後計劃本月17日出發到泰國集訓，再踢多兩場友賽，對泰甲（前稱泰超）球隊春武里及本月27日對泰國U23，最後6月1日到大馬友賽馬來西亞隊。他補充出發泰國前會選出25人決選名單，明言狀態是其一重點，至於被剔出初選名單的傑志前鋒艾力士於亞冠屢建奇功，安達臣重申任何球員都有機會入決選，又再提期望外流中國聯賽的多名港將，於下月底至6月中的國際賽周期間能加入球隊。傑志昨晚歷史性出線亞冠16強，安達臣認為對香港足球是好事，從中亦值得港足借鏡，「傑志能夠出線，港足球員也要有更多信心，下一步就是爭取在亞洲盃晉級」。

門將葉鴻輝稱，這名新帥訓練強度高，「教練在會議上希望我們踢得高壓點，失控球權後就不要只縮後，要嘗試推前做逼搶。他對球隊要求高，訓練內容強度大，加上球員很耐無練未提升回體能，訓練是有點辛苦，但相信一周後大家都會適應到」。對於在亞冠有不錯表現的傑志入籍門將保羅首入選，阿輝稱樂見競爭，「每個球員都要接受競爭，互相推動才會進步」。

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