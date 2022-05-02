英超｜阿仙奴險勝韋斯咸「保四」　阿迪達不介意醜陋勝利　暗示目標爭第3（附精華） (16:17)

阿仙奴中堅洛賀丁及加比爾馬加希斯，分別於38和54分鐘，接應布卡約沙卡及加比爾馬天尼利的傳送頂入，以2：1險勝有查洛保雲完上半場前一度扳平的韋斯咸。值得一提的是，打開紀錄的洛賀丁是效力「兵工廠」6季以來，首次在英超開齋。

阿仙奴賽後34戰得63分，以兩分反壓輕取李斯特城的熱刺升回第4位，並已追至只落作客敗走愛華頓的車路士3分。阿迪達回應進佔季席的問題道：「從數學而言，現在一切都有可能發生的。球隊上下都願意向競爭對手施加壓力，周六主場迎戰列斯聯時會尋求另一場勝仗。我們必好好地把握它。它是一個很好的機會。」

阿迪達續指出並不介意阿仙奴「醜陋地勝出」，反而非常欣賞球隊找出制勝方法之餘，亦能展示出球隊的個性。 阿仙奴餘下4輪最難打的比賽應是作客宿敵熱刺的北倫敦打吡戰，而熱刺下仗還需作客次席的利物浦。車路士的對手較易打，惟亦需與「紅軍」在月中在英格蘭足總盃決戰。

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