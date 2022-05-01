英超｜林柏特倒戈車路士　領愛華頓賺護級寶貴3分　熱刺取勝爭第4續佔優 (23:30)

愛華頓與車路士在上半場寸土必爭，兩軍時有衝突，球證拔出5面黃牌。總計車路士上半場雖有74%控球權，卻未能組織有效攻勢，更因下半場接戰僅1分鐘，車路士隊長艾斯派古達後場解圍失誤，被愛華頓前鋒李察利臣截獲皮球及最終射入，助有領隊林柏特倒戈的「拖肥」取得「救命3分」。

熱刺迎戰李斯特城一役，前鋒孫興慜先在22分鐘助攻哈利卡尼，其後於60和79分鐘接應古路施夫斯基傳球建功，以3：1擊退補時階段才有鋒將伊恩拿祖破蛋的李斯特城。諾域治昨晚作客以0：2負阿士東維拉後，落後列斯聯13分，篤定提早4輪率先降班，般尼作客以2：1挫屈福特後升上第5，與列斯聯同分。

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