亞冠｜巴爾拿當傑志出線功臣　透露昔被外媒看低　今證可跟亞洲球隊周旋 (22:58)

完場前扳平的功臣、前西甲兵巴爾拿表示，總算為球會及球迷傾盡全力實現目標，笑言入球有賴兩季與隊友建立的默契，又透露上屆曾被外國傳媒取笑，不相信香港球隊能在亞冠出線，「我覺得沒有事是不可能，我們上屆幾乎晉級，今屆晉級證明傑志在亞洲可跟任何球隊競爭，球員都繼續努力及進步，帶來更多勝利」。

總教練朱志光笑言，今晚亞冠J組對神戶勝利船在兩度落後再追平，「死好多細胞」，猶幸麾下未有放棄，表現和態度值得取分和晉級。他續稱，球隊為亞冠來到泰國備戰兩個月，球員付出不用懷疑，認為出線關鍵在眾志成城，也有賴提早一個月離港集訓，以及簽入在亞冠表現出色的亞援明加索夫，「傑志多年前曾訂下要做亞洲賽常客的願景，如今總算逐步達成，希望球隊再進步，在亞冠淘汰賽爭佳績」。朱sir透露，球隊會日內由泰國先到新加坡再轉機返港。

傑志會長伍健笑言，球隊參加今屆亞冠如坐過山車，透露過程中遇到不少阻滯，例如抵埗後有多名職球員確診，但總算克服逆境。他續道：「出線是階段性成果，但不是終點，期望在16強可再進一步」。港將羅梓駿今屆亞冠任正選右翼表現出色，他也稱「一世都會記住這次經歷」。

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