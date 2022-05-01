亞冠｜傑志補時靠巴爾拿頭槌建功　逼和神戶勝利船歷史性打入16強 (21:01)

傑志在這場「生死戰」只要保持不敗，將成東亞區5組3支最佳次名之一出線16強，球隊沿用首兩仗正選陣容，港將安永佳復任正選；神戶賽前篤定出線下，相比首輪以2：1挫傑志的正選陣容輪換近半隊，當中有5個變動，3名國腳級主力大迫勇也、酒井高德以及季初受傷的武藤嘉紀均先列後備，西班牙前國腳保贊未入名單。

藍鳥開賽先有攻門，中堅艾里奧後上接應傳中頂高，這名隊長其後再有一次頭槌攻門惟無功而還。丹恩奴域上半場有多次射門，均被神戶門將前川黛也接實，他在31分鐘接應基爾頓妙傳突破越位起腳，又被敵衛大崎玲央飛身攔截檔出；神戶起用多名年輕球員「擔正」，上半場鮮有攻勢攻入傑志禁區內，惟戰至43分鐘先開紀錄，任正選單箭頭的連干哥利亞於禁區內轉身倒地，球證直指是中場巴爾拿踢跌犯規判罰12碼，門將保羅未能救出這名21歲巴西籍翼鋒操刀射門。藍鳥繼上仗對清萊聯再次完半場前輸12碼，但臨完場前不足2分鐘，藉大崎玲央於禁區內犯手球博得12碼，丹恩奴域主射破網，攻入個人今屆第2球及亞冠歷來第42球，半場扳平1：1。

傑志上半場多達11次射門，下半場初段比賽節奏稍慢。神戶隊長山口螢因傷半場被換出，但主帥洛天拿於64分鐘一口氣換入3人，包括一對國腳箭頭大迫勇也及復出的武藤嘉紀加強攻力，藍鳥門將保羅救出山川哲史的頭槌力保不失，藍鳥再換入老將黃洋及唐建文加強防守，將士用命抵擋神戶尾段攻勢，神戶其後有武藤嘉紀頂入頭槌，但巴爾拿補時再藉角球頂入扳平，即使隨即兩黃一紅被逐，但仍保持2：2和局各得一分。

神戶在J組4戰2勝2和8分排榜首，傑志4戰2勝1和1負7分排次名，在最佳次名形勢上，以7分及+1得失勢，力壓G組的墨爾本城及I組的川崎前鋒，成為3支最佳次名晉身16強，寫下香港足球歷史。

傑志於2015年起出戰亞冠外圍賽，多屆均行人止步，及後亞冠改制讓更多國家或地區球隊參賽，藍鳥於2018年以港超冠軍身分直入分組賽，獲烏拉圭隊球星科蘭加盟壓陣，6戰僅1勝5負得3分排榜尾，惟在香港大球場憑鄭展龍的入球，以1：0絕殺日職球隊柏雷素爾，為香港球隊取得「零的突破」，在亞冠收穫首勝。

上屆亞冠再改制增參賽隊數，加上疫下朝鮮球會退賽等因素，傑志得以闊別兩屆再闖分組賽，6戰3勝2和1負得11分排次名，僅以1個得失球差無緣成其中一隊最佳次名晉級，惟已創下香港球隊在這項亞洲最高級別球會盃賽最佳成績。今屆傑志於泰國再戰分組賽，第三度出戰分組賽終成為亞冠自2002年改制後，首支進軍淘汰賽階段的香港球隊。

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