金牌經理人｜夏蘭特等眾星哀悼拉奧拿　意媒稱伊巴謙陪伴走畢最後一程 (19:54)

意大利天空體育報道，伊巴謙莫域得悉拉奧拿病情惡化後，立即結束當日球隊訓練，駕車前往其入住的米蘭聖拉斐爾醫院，陪伴在側直至他逝世。拉奧拿在伊巴謙初出道時已成其經理人，長年合作關係密切，一直視彼此為好友。這名40歲瑞典隊前鋒早年在訪問憶述，當年二人認識時，對方曾拿着韋利、恩沙基和查斯古特等意甲名將的入球數據比較，嘲諷他當年21場僅入4球有多不濟，難以吸引球會羅致，激起伊巴謙的鬥心，據報他之後更賣走名車，勤加鍛鍊。

此外，盛傳今夏將轉會的多蒙特前鋒艾寧夏蘭特，亦在社交網上載與拉奧拿的合照，形容對方是「最好」。意大利前鋒巴洛迪利在社交網更形容拉奧拿是他「第二個父親」，「無論在足球世界還是現實生活中，你對我的鞭策、幫助、建議、玩笑和規劃都將永留在我心中」。上周四網上曾傳出拉奧拿病逝，但其助手隨即發聲明辟謠。

拉奧拿是意大利人，由於同時有荷蘭國籍，他的客戶球星除了伊巴謙、保羅普巴及夏蘭特，亦多在意甲或荷甲打響名堂，如意大利隊門將基安盧基當拿隆馬、荷蘭隊後衛馬菲斯迪歷特等。雖然他過去以從轉會費抽取高昂經理人佣金見稱，因而與球會及教練關係緊張，但AC米蘭、國際米蘭及皇家馬德里亦有發文慰問。而他離世後，夏蘭特及普巴等球星轉會未知會否添變數。

拉奧拿旗下部分球星：

伊巴謙莫域（AC米蘭前鋒）

保羅普巴（曼聯中場）

艾寧夏蘭特（多蒙特前鋒）

馬高華拉堤（巴黎聖日耳門中場）

基安盧基當拿隆馬（巴黎聖日耳門門將）

馬菲斯迪歷特（祖雲達斯後衛）

迪維積（祖雲達斯後衛）

摩斯堅恩（祖雲達斯前鋒）

阿利斯奧羅馬洛尼（AC米蘭後衛）

賴恩格雲貝治（阿積士中場）

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