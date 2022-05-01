金牌經理人｜夏蘭特等眾星哀悼拉奧拿　意媒稱伊巴謙陪伴走畢最後一程 (19:54)

著名經理人拉奧拿昨晚（4月30日）因肺病離世，終年54歲，由他主理轉會的多名球星如艾寧夏蘭特及巴洛迪利隨即在社交網發文悼念。意媒報道，AC米蘭球星伊巴謙莫域在他臨終時，更一直留在醫院陪伴經理人到最後。
意大利天空體育報道，伊巴謙莫域得悉拉奧拿病情惡化後，立即結束當日球隊訓練，駕車前往其入住的米蘭聖拉斐爾醫院，陪伴在側直至他逝世。拉奧拿在伊巴謙初出道時已成其經理人，長年合作關係密切，一直視彼此為好友。這名40歲瑞典隊前鋒早年在訪問憶述，當年二人認識時，對方曾拿着韋利、恩沙基和查斯古特等意甲名將的入球數據比較，嘲諷他當年21場僅入4球有多不濟，難以吸引球會羅致，激起伊巴謙的鬥心，據報他之後更賣走名車，勤加鍛鍊。
此外，盛傳今夏將轉會的多蒙特前鋒艾寧夏蘭特，亦在社交網上載與拉奧拿的合照，形容對方是「最好」。意大利前鋒巴洛迪利在社交網更形容拉奧拿是他「第二個父親」，「無論在足球世界還是現實生活中，你對我的鞭策、幫助、建議、玩笑和規劃都將永留在我心中」。上周四網上曾傳出拉奧拿病逝，但其助手隨即發聲明辟謠。
拉奧拿是意大利人，由於同時有荷蘭國籍，他的客戶球星除了伊巴謙、保羅普巴及夏蘭特，亦多在意甲或荷甲打響名堂，如意大利隊門將基安盧基當拿隆馬、荷蘭隊後衛馬菲斯迪歷特等。雖然他過去以從轉會費抽取高昂經理人佣金見稱，因而與球會及教練關係緊張，但AC米蘭、國際米蘭及皇家馬德里亦有發文慰問。而他離世後，夏蘭特及普巴等球星轉會未知會否添變數。
拉奧拿旗下部分球星：
伊巴謙莫域（AC米蘭前鋒）
保羅普巴（曼聯中場）
艾寧夏蘭特（多蒙特前鋒）
馬高華拉堤（巴黎聖日耳門中場）
基安盧基當拿隆馬（巴黎聖日耳門門將）
馬菲斯迪歷特（祖雲達斯後衛）
迪維積（祖雲達斯後衛）
摩斯堅恩（祖雲達斯前鋒）
阿利斯奧羅馬洛尼（AC米蘭後衛）
賴恩格雲貝治（阿積士中場）
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