西甲｜皇馬封王贈安察洛堤大滿貫　傳順應民意回購C朗　巴利受傷獨憔悴 (17:31)

皇家馬德里和波便可重奪西甲冠軍，安察洛堤亦為周中歐聯4強次回合主場大戰曼城，先將前鋒賓施馬及中場卻奧斯等主力先列後備。皇馬藉中場洛迪高高斯上半場梅開二度，翼鋒馬高阿辛斯奧及賓施馬下半場建功，向愛斯賓奴派4蛋，62歲的「肥安」首奪西甲冠軍，亦因此成為首個帶領意甲的AC米蘭、英超的車路士、法甲的巴黎聖日耳門、德甲的拜仁慕尼黑及皇馬後，囊括歐洲五大聯賽冠軍的主帥。

皇馬職球員在巴拿貝球場祝捷，將肥安拋起慶祝，惟季尾約滿勢離隊的加里夫巴利是唯一沒有出席的球員，這名威爾斯隊翼鋒在社交網站Twitter留言：「由於嚴重的背部抽筋，我無法參加今晚的慶祝活動，我感到非常失望，但為球隊贏得冠軍感到非常自豪。」他今季與西班牙傳媒關係進一步惡化，早前因傷缺席13場皇馬比賽後，卻在國際賽復出，結果被《馬卡報》稱呼為吸食皇馬金錢的「寄生蟲」。

另外，皇馬令人震驚地傳出今夏有意回購37歲球星C朗，理由是對方今季即使回巢實力走下坡的曼聯，但至今上陣36次仍獨取23球。此外，C朗與女友上月中失去龍鳳胎男嬰，皇馬球迷此役比賽期間高呼「基斯坦奴」，為喪子的他送上支持。皇馬於4月12日歐聯8強次回合主場負車路士後，往後3仗都是作客比賽。

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