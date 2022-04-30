足球｜金牌經理人拉奧拿離世　家人稱生前捍衛球員　為生命奮鬥到最後 (22:43)

金牌經理人拉奧拿的家人在社交網宣布拉奧拿離世，悼文寫道他為生命奮戰到最後，如同在轉會窗上為球員爭取一樣，親人會為他而自豪。拉奧拿於1967年在意大利出生，有意大利及荷蘭雙重國籍，他旗下客戶不乏球星，包括伊巴謙莫域、保羅普巴及艾寧夏蘭特等，其中普巴及夏蘭特今夏均盛傳將轉會，未知拉奧拿離世會否影響二人轉會。

意大利體育記者Tancredi Palmeri 在周四（28日）晚發布消息，表示拉奧拿因病離世，但其後引述拉奧拿的醫生改稱對方病重危殆。也曾令皇家馬德里官方社交網誤發文悼念。拉奧拿助手在這名經理人的社交網發聲明澄清，拉奧拿仍在世，又稱：「一眾關注我身體狀况的人，他們已在4 個月內『殺死』我兩次，我似乎有起死回生的能力。」他今年1月已傳過因肺病而入院深切治療部。

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