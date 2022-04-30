亞冠｜傑志再鬥神戶不敗勢出線　朱志光籲勿鬆懈　巴爾拿誓為球迷而戰 (17:48)

傑志在亞冠J組3戰兩勝6分鎖定首兩名，明晚分組賽煞科戰面對手握7分的神戶勝利船爭首名，兩隊上周二交手時，神戶以2：1擊敗尾段由艾力士「破蛋」的傑志。傑志在爭奪東亞區5組最佳次名形勢上，以6分及+1得失球暫排第3，剛好在3支最佳次名出線範圍內。

若今晚F組榜首FC大邱打和獅城水手跌至次名，藍鳥將確定提早出線，但若獅城水手取勝取得次名，傑志要踢畢明晚一仗再跟獅城計算分數及得失球。另外，若全南天龍在G組擊敗巴吞聯，同時墨爾本城不敵FC聯合城的話，藍鳥亦可賽前確定晉級。

朱志光表示，雖打和已大機會出線，但提醒球員不能分心，要如常專注備戰，「對傑志來說每場亞冠賽事都重要，今場都不例外，無論賽前其他組賽果如何，比賽都要照踢。就像阿媽教仔，出門口總會提醒事事小心」。他承認面對實力明顯較佳的神戶，今仗必須踢得穩陣，「但穩陣得來又要嘗試爭取入球，做好防守等待機會，加上球員早前跟神戶交手過，已知道對手踢法」。他透露港足前鋒安永佳或會復任正選，以加強前場高波優勢，土庫曼國腳明加索夫會再任正中場串連組織。

傑志在上屆亞冠分組賽僅以1個得失球差，無緣成最佳次名而止步，連續兩屆為球隊出戰的巴爾拿在賽前記者會表示，明白今仗對香港球迷及香港足球的重要性，他說：「對我和家人都一樣，球員會百分百努力付出，嘗試創造晉級的歷史。球隊用了很長時間準備今屆亞冠，不能再錯失機會，捲土重來不是志在只踢數場分組賽，而是爭佳績及出線，證明球員水平。」

神戶雖已提早確定晉級，但主帥洛天拿及日本國腳酒井高德均強調，會以勝仗收官及保持小組首名出線為目標。

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