NBA季後賽｜安必特傷眼無限期休戰　次圈難為76人鬥熱火　灰熊晉級 (19:35)

早前右拇指韌帶撕裂的安必特，於昨日擊敗速龍的東岸首圈第6戰中再受重創，他在第4節末段防守時遭施亞琴不慎肘擊臉部，當時他立即摀住眼睛，狀甚痛苦。他賽後接受訪問時，對於傷勢已經心裏有數，「我是認真的，我認為他打到我的臉骨裂了，但這就是季後賽」。

經過檢查後，安必特確認右眼眶骨折，並有輕微腦震盪，將無限期缺陣。這名星級中鋒在東岸首圈場均交出「雙雙」26.2分和11.3個籃板，若他無法在次圈鬥熱火的系列賽上陣，勢必影響76人的勝算。

至於孟菲斯灰熊在今晨的NBA季後賽對明尼蘇達木狼，全隊命中率欠佳下，完第3節仍落後10分，但眾將及時回勇，加上迪朗布克斯和迪士蒙班尼同得全隊最高23分，終助球隊以114：106險勝，並以場數4：2晉級。灰熊將於後日上演的西岸次圈惡鬥金州勇士，摩蘭特對「浪花兄弟」史堤芬居里和基利湯臣將是這個系列賽的焦點。

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