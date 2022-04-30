劍擊｜張家朗崔浩然齊闖世盃32強　下輪或內訌爭晉級　蔡俊彥下線突圍 (16:06)

港隊今站派出8人參賽，除了頭號種子張家朗和7號種子蔡俊彥，其餘6將皆從昨日的資格賽打起，僅張小倫、吳諾弘和崔浩然突圍而出，取得正賽資格。張家朗重臨2017年勇奪青少年世界賽冠軍的福地，今日在64強未受考驗下以15：7輕取英國劍手Isaac Jolley，將與美國隊的Marcello Olivares爭入16強。

同樣直入正賽的蔡俊彥以15：13挫韓國劍手，晉級32強鬥法國隊的Alexandre Sido。復出後首闖世界盃正賽的崔浩然，今日在64強領先13：5下，遭對方連奪6分，幸好這名港將沉著應戰，終以15：11晉級。若他再過一關，便有機會跟張家朗會師16強。

至於昨日在德國舉行的女子花劍世界盃陶伯比紹夫斯海姆站，港隊4人皆從小組賽出線，惟張楚瑩、符妤名和關渝澄在淘汰賽首圈出局，鄭曉為則在次圈止步，無緣正賽。重劍方面，香港男子重劍隊昨日共派8人出戰大獎賽開羅站外圍賽，可惜全軍盡墨。

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