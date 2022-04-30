田徑｜測試賽疫後重啟 梁筠宜陳佩琦康復後復出 盼跑入9月杭州亞運 (13:48)

本地體壇因年初爆發第五波疫情而停擺，近日疫情逐漸放緩，加上限聚令等放疫措施鬆綁，田徑賽事終於在今日復辦。為確保安全，一班選手須先接受深喉唾液測試，以及在今早提交快速測試結果，兩項皆為陰性才可參賽。在女子100米賽事，梁筠宜以12.37秒稱后，江俊琪和林穎彤分奪亞、季軍，而陳佩琦以12.61秒排第4。

雖然跟個人最佳成績（PB）的12.03秒仍有一段距離，但曾於3月確診的梁筠宜稱只得康復後曾休息，而且今次備戰時間短，故成績可接受。去年7月轉全職運動員的梁筠宜希望今季可愈跑愈好，「今季身體狀况較好，不像以往太多傷患。我原本希望5月底突破PB，跑到11秒尾，但第一槍只跑12.38秒，現時以重拾狀態為主，不會把目標定得太高」。

香港田總將透過一連三場賽事作杭州亞運選拔的參考，兩個月前曾染疫的陳佩琦表示沒有進入體院訓練，只在室外練習故成績尚算滿意，但她亦指「當然永遠都想跑得更好」。陳佩琦希望跟梁筠宜一同爭取出戰4x100米接力，「雖然這一年我較沉寂，但筠宜成長許多，可以擔起更多責任」。二人將留港備戰亞運，若世大運順利在6月舉辦，梁筠宜亦會參賽。至於李康傑在男子100米跑出10.79秒，以0.03秒之差力壓石錦程封王。

長跑好手屈旨盈則於女子5000米賽事跑出18分18.40秒奪冠，將自己的PB推前1秒。

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