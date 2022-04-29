歐霸4強｜韋斯咸先負法蘭克福　莫耶斯寄望次回合扭轉敗局（附精華） (19:10)

相隔46年後再闖歐洲賽4強的「鎚仔幫」，今仗開賽僅49秒被敵軍的卡拿夫頭槌頂入落後。主隊21分鐘靠一次死球機會，由米查利安東尼奧伏兵遠柱追平；惟鎌田大地54分鐘門前「執雞」，替法蘭克福再度領先。韋斯咸中場查洛保雲今仗兩度射中門框，包括補時施展倒掛中楣彈出，未能為球隊平反敗局，下周五凌晨（5月6日）作客德國再戰次回合。

莫耶斯賽後替麾下抱不平，認為球隊今仗表現不值落敗，「若前場把握力更好，我們或已扭轉形勢。我們錯過不少機會，透過傳中創造數次機會，但未能轉化成入球，並在禁區內錯失黃金機會」。然而他強調此戰落敗並非瀕臨絕境，次回合只要糾正過錯，即使作客仍有望反勝晉級。

德國《圖片報》報道，兩名德國ARD電台的評述員，在主隊扳平後疑遭球迷襲擊；兩人據稱遭直播台前的球迷揮拳，甚至被脫去聽筒並扔在地上。韋斯咸事後發聲明，稱正追蹤涉事者，重申對暴力零容忍，鎖定疑犯身分後將移交警方處理。

4強另一場，RB萊比錫憑安祖連奴完場前5分鐘窩利破網，主場1球小勝格拉斯哥流浪。

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