亞冠︱兩港腳助傑志反勝 朱志光讚艾力士屢灑及時雨 羅梓駿補上屆遺憾 (13:44)

朱志光承認，賽前大雨影響了場地質素及部署，引致踢法要更直接，雙方都多了犯錯，結果完半場前謝家強於禁區內犯規被罰12碼致失球，令他換邊後要立即啟動「Plan B」換入上仗對神戶有入球的艾力士。這名33歲入籍兵不負所託，落場後隨即扭轉形勢，勁射扳平一球之餘，亦是由他以「虎尾腳」中柱再產生造就2：1一球，之前再有一次射門中柱。艾力士稱：「用努力得到回報，朱sir總能給我最好的指示和建議。」

艾力士連續兩仗後備建奇功，朱志光笑言愛將向來能成為球隊「及時雨」，「他數年前在亞冠外圍賽對河內FC有入球，又多次在本地盃賽決賽建功助傑志捧盃。他踢法雖然相對飄忽，但優點正正是對手唔知佢想點。90分鐘比賽要留有一手應變，他踢正選時可能無這樣的效果」。他稱能夠「雙殺」清萊聯，麾下今屆踢出的表現和鬥志已對球迷「有晒交代」，「這兩個月來到泰國集訓和比賽，球員犧牲了很多，訓練期間不能外出活動，又要跟家人長時間分隔兩地」。

至於25歲港腳羅梓駿於3場亞冠均踢正選右翼兼表現出色，今仗更門前補射攻入3：2奠勝一球。朱sir稱「羅梓」隨着在傑志及港足參與愈多國際賽，表現漸成熟，「閱讀比賽能力等方面都有提升，亦比以前踢得更放膽」。羅梓則稱落後一球時，想到上屆僅打和泰港、間接無緣出線的遺憾，他說：「唔想再重複這個遺憾，所以今次咬緊牙關出盡力，入球後即刻諗返當年在觀眾席見證阿龍（鄭展龍）亞冠入波的感受，如今可並肩作戰，輪到我入波，感覺好似當年般激動，今場反勝亦大大提升士氣」。

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