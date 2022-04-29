亞冠︱艾力士後備傳射居功 羅梓駿奠勝 傑志挫清萊聯保出線機會 (01:11)

傑志賽前兩戰3分，踢少一場落後榜首的神戶勝利船4分。藍鳥今仗再遇首戰手下敗將兼泰甲球隊清萊聯，基本沿用首兩仗的正選陣容，只有一個變動，由港將鄭展龍取代另一港將安永佳，土庫曼國腳明加索夫移任左翼鋒。傑志輪空8天再戰，相反清萊聯已一周3賽，賽前3戰1分篤定出局，又有正選左閘蘇利亞累積兩黃要停賽，但這支上季泰國足總盃冠軍，仍想爭取在J組最後一仗攻入今屆亞冠首球。

賽事原定香港時間周四晚上10時開賽，由於泰國武里南府滂沱大雨，賽事順延一小時才舉行。比賽場地「雷霆城堡」武里南體育場以去水能力見稱，但開賽後雙方球員進攻時，均不時受草地積水，影響推進速度及傳球準繩程度。

傑志開賽即積極搶攻，首仗對清萊聯奠勝的明加索夫先在4分鐘一記遠射高出，21分鐘更有黃金機會，明加索夫在左路組織，鄭展龍於右路接應門前起腳，但受積水影響射斜。藍鳥其後久攻不下，加上明加索夫曾於禁區內倒地未獲判12碼，完半場前先被攻勢不多的清萊攻破大門，中堅謝家強於禁區內鏟跌廣田隆志被罰12碼，清萊聯隊長彼迪威操刀破網，取得球隊今屆亞冠首球。

傑志半場落後0：1，換邊後以艾力士入替鄭展龍，這名入籍前鋒落場後帶來威脅，立即有次射門僅被對方門將撲出，結果他在55分鐘接應明加索夫傳送，於禁區頂熨射死角入網，連續兩仗亞冠建功，為藍鳥扳平1：1。傑志於60分鐘有黃金機會打快速反擊，但丹恩奴域射門僅射斜，5分鐘後艾力士再施冷箭中柱。

丹恩之後有多次攻門，先在角球頂死角被門將撲出，然後禁區內射門省中對方肩膊，但球證未判手球12碼。戰至70分鐘，傑志角球攻勢得手，表現活躍的艾力士精彩後腳勾射中柱，丹恩門前頭槌補中，為藍鳥反勝2：1，亦是這名40歲亞冠歷來入球王在今屆的開齋球，在亞冠累積第41球，入球後他激動脫球衣慶祝領黃牌。清萊聯於77分鐘左路直射罰球，門將保羅撲到再中楣，1分鐘後門前頭槌破網追平2：2。傑志80分鐘憑反擊奠勝，丹恩射門被門將僅撲出，羅梓駿門前補射破網，最終反勝3：2完場。傑志賽後3戰兩勝得6分，下周日大戰手握7分的神戶勝利船爭榜首。

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