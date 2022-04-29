足球｜厄瓜多爾隊世盃外惹「外勞」風波　網傳出生證明疑屬已離世胞弟 (06:07)

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被指違規上陣的拜朗卡斯迪路司職後衛及中場，目前效力國內勁旅SC巴斯隆拿。這名23歲球員去年9月首度入選國家隊，至今已8次在世界盃南美洲區外圍賽上陣，包括上月主場賽和阿根廷隊亦仗擔任正選。不過，有哥倫比亞傳媒披露其出生證明，顯示出生地點是鄰近厄瓜多爾邊境的圖馬科市（Tumaco），且未獲厄瓜多爾籍，質疑並不合資格為球隊上陣，違反國際足協（FIFA）規例。

面對外界質疑，厄瓜多爾足總會長伊加斯接受訪問時闢謠，「在我看來這並非事實，只是一則新聞而已」。有厄瓜多爾律師認為，國際足協難以就此褫奪該國決賽周席位，若卡斯迪路已定居5年，意味已自動歸化成為厄瓜多爾公民。《馬卡報》則引述消息人士，稱網上流傳的卡斯迪路出生證明，事實上屬於其已離世的胞弟，只是兩人名字相近才引起誤會，其真正出生地點是厄瓜多爾海邊城市普拉亞斯（Playas）。

FIFA暫未就事件回應，但按例任何投訴須於比賽後24小時提出，意味最終或不獲受理。部分厄瓜多爾傳媒認為相關報道別有用心，稱若最終遭褫奪決賽周席位，第5位的秘魯隊將可直接晉級，而已出局的哥倫比亞隊升上第5位，獲得出戰跨區附加賽的資格。

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